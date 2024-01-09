Motor güçlerine göre kim ne kadar MTV ödeyecek. İşte tablosu

Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile 2024 yılında MTV zam oranı %58,46 olarak belirlendi. Yılda iki kere alınan vergi vatandaşın cebini yakacak.

Vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını sorgulamak için Gelir İdaresinin Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden plaka ve TC kimlik numarası ile yapılır. Ayrıca bunun dışında internet bankacılığı üzerinden de sadece plakası ile MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz olarak alınıp yapılır. Hesaplama işleminde aracın trafiğe çıktığı yılı ve içinde bulunulan yılda hesaba dahil edilerek yapılır. Örnek verecek olursak model yılı 2011 yılına ait olan bir aracın 2024 yılında vergi hesaplama yaşı 14 olarak hesaplanır.

İşte tek tek yaş, motor çeşitlerine göre gelen zam oranları…

2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları

1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan otomobiller için uygulanan tarife:

01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için ise:

2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

Elektrikli Araçların 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları

1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan elektrikli otomobiller için:

01/01/2018'den sonra alınan elektrikli otomobiller için:

2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

3- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yaş Hesaplama