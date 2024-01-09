Motor güçlerine göre kim ne kadar MTV ödeyecek. İşte tablosu

Kaynak: Haber Merkezi
Motor güçlerine göre kim ne kadar MTV ödeyecek. İşte tablosu
2023 geride kalırken, 2024 yılının başlamasıyla maaşlara yapılan zamlarla beraber her kalem grubuna zam geldi. Zam gelen gruplar arasında MTV’de yer aldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile 2024 yılında MTV zam oranı %58,46 olarak belirlendi. Yılda iki kere alınan vergi vatandaşın cebini yakacak.

Vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını sorgulamak için Gelir İdaresinin Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden plaka ve TC kimlik numarası ile yapılır. Ayrıca bunun dışında internet bankacılığı üzerinden de sadece plakası ile MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz olarak alınıp yapılır. Hesaplama işleminde aracın trafiğe çıktığı yılı ve içinde bulunulan yılda hesaba dahil edilerek yapılır. Örnek verecek olursak model yılı 2011 yılına ait olan bir aracın 2024 yılında vergi hesaplama yaşı 14 olarak hesaplanır.

İşte tek tek yaş, motor çeşitlerine göre gelen zam oranları…

2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları

1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan otomobiller için uygulanan tarife:

motorgucu.jpg

01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için ise:

motorgucu2.jpg

2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

motosklet.jpg

3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

diger-araclar-motorlu-tasitlar-vergisi.jpg

Elektrikli Araçların 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları

1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan elektrikli otomobiller için:

elektirk1.jpg

01/01/2018'den sonra alınan elektrikli otomobiller için:

2elektrik.jpg

2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

2-elektrikli-motosiklet-motorlu-tasitlar.jpg

3- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

3diger.jpg

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yaş Hesaplama

yasmotorr.jpg

İlgili Haberler
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak
Son Haberler
Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Gündem
Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu Spor
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak Ekonomi
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor Ekonomi
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı Spor
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı Gündem
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor Gündem
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor