Motorcu ve servis şoförü arasında güldüren konuşma

Günlük hayatın sıradan bir anı, bazen beklenmedik bir şekilde komik hale gelebilir. Bu kez, bir motorcu ile servis şoförü arasında geçen diyalog sosyal medyada gülümsemelere neden oldu. Park yeri bulmakta zorlanan motorcu, şoförün “Oraya mı koyacaksın?” sorusuna, “Evet, sen yanaşmacaksan ‘Arkana koyayım’ diyecektim” yanıtını verdi. Motorcu neredeyse Türkçe'nin azizliğine uğrayıp yanlış anlaşılacaktı. Şoförün aklına ilk gelenin başka bir anlam olmasıyla birlikte, motorcu durumu hemen düzeltti: “Yok arabanın arkasına koyayım.”

Bu esprili diyalog sonrasında şoför, “Tamam kanka” diyerek durumu toparladı. Bu sıcak ve samimi an, kısa sürede sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.