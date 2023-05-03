Motorinde bu gece olanlar olacak. Şaka gibi indirim rötar yaptı

Editör: Erhan SONGÜR

Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 38 sente kadar geriledi. Bu düşüş dünyanın bir çok ülkesinde motorin ve benzin fiyatlarına dev indirim yapılmasına neden oldu.

Türkiye'de ise indirim sadece motorine uygulanacak. Benzine ise bu indirim uygulanmayacak.

Motorin fiyatlarına bugün (3 Mayıs Çarşamba günü) yapılması beklenen indirimcik son dakika kararıyla iptal edildi. Bu karar araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Ancak indirimin yarın uygulanacağı hem de oranın yüksek olacağı ifade edildi. Sektör kaynakları bu gece yarısından sonra saatler 00.01'de motorine 1 lira 30 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 68 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 74 kuruşa, Ankara'da 20 lira 10 kuruşa, İzmir'de 20 lira 19 kuruşa satılıyor.

İndirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 18 lira 38 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 44 kuruşa, Ankara'da 18 lira 80 kuruşa İzmir'de 18 lira 89 kuruşa düşecek.

Benzine ise indirim yapılmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 36 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 41 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 76 kuruşa satılıyor.