Benzine de seçim indirimi yapıldı. Seçimler her ay tekrarlansın

Brent petrolün varil fiyatı 75.37 dolara yükseldi. Daha önceleri her yükselişi pompaya zam olarak aktaran hükümet, bugün benzine 1 lira 6 kuruş indirim yaptı. Bir vatandaş seçime 8 gün kala yapılan indirime "Her ay seçimler tekrarlansın" yorumu yaptı.

Benzine de seçim indirimi yapıldı. Seçimler her ay tekrarlansın

Editör: Erhan SONGÜL

Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe göstererek motorin ve benzine zam üstüne zam yapan hükümet 9 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlara mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor.

Dün 73.53 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 75.37 dolara yükseldi. Her artışı zam olarak pompaya yansıtan hükümet seçime 8 gün kala zamları pas geçip indirimlere devam ediyor.

Önceki gün motorine 1 lira 30 kuruş indirim yapan hükümet dün de 49 kuruş indirim daha uygulattı.
Benzine de hükümet bugün 1 lira 6 kuruş indirim yaptı.

Motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda 17 lira 92 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 17 lira 98 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa İzmir'de 18 lira 42 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 6 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 33 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 38 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 19 lira 73 kuruşa satılıyor.

Zam beklerken akaryakıta indirim yapıldığını belirten bir vatandaş "Seçime 8 gün kala hükümet kesenin ağzını açtı. Seçimi kaybetmemek için herkese mavi boncuk dağıtıyor. Benzin ve motorine indirim yapıldı. Benzinin de motorinin de fiyatı 20 TL'nin altına düştü. Her ay seçimler tekrarlansın bu indirim motorine değil ete de süte de A'dan Z'ye tüm ürünlere uygulansın. Dikkat seçimden sonra seri zamlar bizi bekliyor" yorumunu yaptı.

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