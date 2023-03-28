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Dünyada petrolün fiyatı düşerken bizde benzine zam geldi

Brent petroldeki düşüş, dünyanın birçok ülkesinde benzin ve motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Türkiye'de ise benzinin litresine bugün 81 kuruş zam yapıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 08:44
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Motorinden sonra benzine zam geldi

Dünyada petrolün fiyatı düşerken bizde benzine zam geldi
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Motorinin fiyatına Mart ayının 21'inde 81 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından sonra bu kez benzinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.

4 Şubat’tan beri zam görmeyen benzinin litre fiyatı 81 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 31 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 36 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 21 lira 73 kuruşa yükseldi.

Sektör kaynakları motorine zam beklenmediğini açıkladı. Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 44 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 89 kuruşa, İzmir'de 20 lira 98 kuruşa depolara dolduruluyor.

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