Dünyada petrolün fiyatı düşerken bizde benzine de zam geliyor

Editör: Eray EROLLU

Motorinin fiyatına Mart ayının 21'inde 81 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından sonra bu kez benzine 81 kuruş zam yapılacak.

4 Şubat’tan beri zam görmeyen benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa satılıyor.

Benzine yapılacak 81 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 32 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 37 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa depolara doldurulacak.

Sektör kaynakları motorine zam beklenmediğini açıkladı. Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 44 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 89 kuruşa, İzmir'de 20 lira 98 kuruşa depolara dolduruluyor.