Motorine 2.5 TL'nin üzerinde zam gelecek. Siz hala uzayda deney yapıldı diye sevinin

Çalışanlara kaşıkla zam yapan hükümet, kepçeyle geri toplamaya devam ediyor. Geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam yapılan motorine pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruşluk bir zam daha gelebilir.

Son dakika değişikliği olmazsa yapılacak 2 lira 55 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 41 lira 77 kuruştan satılan motorin 44 lira 32 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 70 kuruştan 44 lira 25 kuruşa, Ankara'da 42 lira 51 kuruştan 45 lira 06 kuruşa, İzmir'de 42 lira 72 kuruştan 45 lira 27 kuruşa yükselecek.

2024 yılının ilk günlerinden beri süren zam bombardımanının aralıksız sürdüğünü söyleyen bir vatandaş "Ne zam gelmediğini düşünüp duruyorum ama bulamadım. Motorine yapılacak zam değil insafsızlık. Bu zam A'dan Z'ye tüm ürünlere nakliye zammı olarak yansıyacak. Asgari ücretli 17 bin TL ile emekli 10 bin TL ile ayın sonunun bırakın ayın ortasını nasıl getirecek? Merak içindeyim" dedi.

Asgari ücretliye bu içinde başka zam yapılmayacağını belirten vatandaş "Şu an çok şükür diyenler Haziran ayına gelmeden geçinemiyoruz diye feryat edecekler. Motorin 45 TL sınırına dayandı. Ben hep 50 TL'lik yakıt alıyorum diyenler. Hadi 50 TL ile yakıt göstergesinin kırmızı ışığını söndürsünler de hepsini tebrik edeyim" diye konuştu.