Motorine gece yarısı 2.56 TL'lik zam. Bu gece sizin geceniz. Burası kan tüküren mes'ut insanların dünyası...

Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. Yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artış petrol fiyatlarını fena vurdu.

Akaryakıt ÖTV’leri benzinde 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 liradan 8.86 liraya, LPG’de 5.77 liradan olan tutar 7.25 liraya yükseldi. Bu yükselişler pompaya zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine fiyatları artık cep yakmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine bu gece yarısından itibaren yine zam geliyor. Motorine 2 lira 56 kuruşluk zam pompa fiyatların yansıyacak.

AGORA MEYHANESİ ŞİİRİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sosyal medyada tepki çekmeye ve gündem olmaya devam ediyor. Fiyatlar dur durak bilmeyince Agora Meyhanesi şiiri hatırlanıldı.

İŞTE ŞİİRİN O MISRALARI:

Bu gece sizin geceniz

Bu gece ümitlerinizi

Meze yapıp için...

Burası Agora Meyhanesi

Burası kan tüküren mes'ut insanların dünyası..

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI:

İSTANBUL

Anadolu

Motorin: 41.70 TL

Avrupa

Motorin: 41.77 TL

ANKARA

Motorin: 42.51 TL

İZMİR

Motorin: 42.72 TL

Yapılacak zamla birlikte motorin fiyatları 44’ün üstüne çıkarak 45’e dayanacak. İşte zamdan sonra olacak motorin fiyatı:

İSTANBUL

Anadolu

Motorin: 44.26 TL

Avrupa

Motorin: 44.33 TL

ANKARA

Motorin: 45.07 TL

İZMİR

Motorin: 45.28 TL