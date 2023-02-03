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Motorine 3 günde 3'üncü indirimcik

Motorin fiyatlarına dün 1 lira 2 kuruş, bugün 65 kuruş indirimcik yapılmıştı. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 68 kuruş daha indirimcik yapılacak. Benzin ile motorin arasındaki fark 4 kuruşa inecek.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:03
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Motorine 3 günde 3'üncü indirimcik

Motorine 3 günde 3'üncü indirimcik
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Akaryakıta yapılan indirimciklerin ve zamların ardı arkası kesilmiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarasından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 68 kuruş daha indirimcik yapılacak.

Motorin fiyatlarına dün 1 lira 2 kuruş, bugün ise 65 kuruş indirimcik yapılmıştı. Son dakika değişikliği olmazsa 68 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında benzin ise motorin arasındaki fark 4 kuruşa düşecek.

Motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 79 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da 22 lira 13 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 17 kuruştan satılıyor.

68 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 11 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 21 lira 17 kuruştan, Ankara'da 21 lira 45 kuruştan, İzmir'de ise 21 TL 49 kuruştan satılacak.

Benzini ise indirim pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 28 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorine peş peşe gelen indirimcikler sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında indirimlerin pas geçtiği benzin 21 lira 13 kuruştan, 68 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla 21 lira 17 kuruştan satılacak. Böylece benzin mazottan 4 kuruş daha ucuza depolara doldurulacak. 


Geçen sene başında motorinin litre fiyatı İstanbul’da 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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