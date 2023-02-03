LPG'ye zam motorine indirimcik

Motorin fiyatlarına dün gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından, bugün de 65 kuruş indirimcik yapıldı. LPG'nin fiyatı ise 1 lira 07 kuruş arttı.

Akaryakıta yapılan indirimciklerin ve zamların ardı arkası kesilmiyor. Motorin fiyatlarına dün gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından, bugün de 65 kuruş indirimcik yapıldı. LPG'nin fiyatı ise 1 lira 07 kuruş arttı.

Motorine bugün 65 kuruş daha indirimcik yapıldı. Dün de motorine 1 lira 2 kuruş indirim uygulanmıştı.

65 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 79 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da 22 lira 13 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 17 kuruştan satılacak.

Benzini ise indirim pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 28 kuruşa depolara dolduruluyor.

Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında 72 kuruşa kadar düştü.

Bugün yapılan 1 lira 07 kuruşluk zam sonrası LPG İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 11 lira 73 kuruşa yükselecek. İstanbul'un Avrupa Yakası, Ankara ve İzmir'de de LPG 11 lira 99 kuruştan satılıyor.

Zam ve indirimciklere isyan eden araç sahipleri "Seçim yaklaşıyor. Fiyatları düşürebildikleri kadar düşürecekler. Biz seçime 1 hafta kala benzin ve motorin fiyatının 15 TL civarına kadar çekileceğini tahmin ediyoruz. Seçimden sonra fiyatlar 20 TL'nin üzerine çıkar" yorumunu yaptılar.