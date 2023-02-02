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Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor

Motorin fiyatlarına bugün gelen 1 lira 2 kuruş indirimin ardından, bu gece yarısından sonra 65 kuruş daha indirim gelecek. Bu gece yarısından sonra LPG'ye ise 1 lira 07 kuruş zam yapılacak.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:31
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Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor

Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
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Cumhuriyet'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimcikleri ve zamları takip eden araç sahipleri ekonomist olma yolunda ilerlediklerini açıkladı. Bugün 1 lira 2 kuruş indirimcik yapılan motorine bu gece yarısından sonra saat 24.01'de 65 kuruş daha indirimcik yapılacak. 

Bu indirimin uygulandığı an LPG'ye de 1 lira 07 kuruşu zam yapılacak.

Motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 42 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruştan, Ankara'da 22 lira 76 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 81 kuruştan satılıyor.

65 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 77 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 21 lira 83 kuruştan, Ankara'da 22 lira 11 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 16 kuruştan satılacak.

Benzini ise indirim pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 28 kuruşa depolara dolduruluyor. 

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Günaydın
2.02.2023 16:35
Milleti nasıl soyacağını iyi biliyor LPG ye hiç indirim gelmedi şimdide zam yapıyorlar  
 
nnm mmmm
2.02.2023 16:34
24:01 diye bir saat yok 00:01 var  
 
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