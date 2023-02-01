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Motorine bu gece olanlar olacak

Brent petrolün varil fiyatının 85,59 dolardan işlem görmesi motorine indirim olarak yansıyacak.  Bu gece yarısından sonra saat 24.01'de motorinin litre fiyatına 1 lira 02 kuruş indirim yapılacak. Benzine ise indirim uygulanmayacak.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:26
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Motorine bu gece olanlar olacak

Motorine bu gece olanlar olacak
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Akaryakıt sektöründe yaşanan dengesizlik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alının bilgiye göre bu gece yarısından sonra motorinin litre fiyatına 1 lira 02 kuruş indirim yapılacak.

Motorin bugün İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23 lira 43 kuruştan, Avrupa Yakası'nd0a 23 lira 49 kuruştan, Ankara'da 23 lira 750 kuruştan, İzmir'de ise 23 TL 80 kuruştan satılıyor.

Son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 02 kuruşluk indirim sonrasi motorinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 41 kuruştan, Avrupa Yakası'nd0a 22 lira 47 kuruştan, Ankara'da 22 lira 73 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 78 kuruştan satılacak.

Benzini ise indirim pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 33 kuruşa İzmir'de ise 21 lira 26 kuruşa depolara dolduruluyor. 

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

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