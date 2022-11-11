11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motorine indirimcik geliyor

Geçen ay motorin ile benzin arasındaki fark yaklaşık 8 TL olmuştu. Pazartesi gece yarısından sonra son dakika değişikliği olmazsa motorine 1 lira 50 kuruş indirim yapılacak. Böylece benzin ile motorin arasındaki 1 lira 50 kuruşa düşecek. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:25
Takip Et

Motorine indirimcik geliyor. Benzin ile motorin arasındaki fark kapanıyor. Hafta sonu gezin deponuzu Salı günü doldurun

Motorine indirimcik geliyor
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, geçen ayın 12'sinde İstanbul'da motorin 28 lira 50 kuruşa, benzin ise 20 lira 60 kuruşa depolara dolduruluyordu. Bu durum dizel araç sahiplerinin büyük tepkisine neden olmuştu. Sürücüler "Aynı akaryakıttan hem benzin hem de motorin üretiliyor. Yılbaşında motorinin litre fiyatı 11.43 TL, benzin ise 12.29 liraydı. Yani motorin benzinden daha ucuzdu, Şimdi aralarındaki fark 8 TL. Bu büyük ayıp" diyerek tepki göstermişlerdi.

Bu durumu her fırsatta dile getiren dizel araç sahiplerinin tepkisi karşılık buldu. Pazartesi saat 24.01'den itibaren motorine son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 50 kuruş indirim yapılacak.

İndiriminin uygulanması halinde motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24 lira 88 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 24 lira 90 kuruşa, Ankara'da 25 lira 01 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 04 kuruşa satılacak.

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 22 lira 69 kuruşa, Ankara'da 22 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa satılıyor.

Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 1 lira 50 civarına inecek. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kamyoncu
11.11.2022 17:45
Beni etkilemez, artık 500. TL. Lik alıyorum  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
3
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
4
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
5
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
7
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.