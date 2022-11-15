﻿Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda 15 Kasım Salı gününden itibaren 1 lira 54 kuruşluk indirim gerçekleşti.
İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 24,79 TL OLDU
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.
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