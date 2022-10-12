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Benzinle motorin arasındaki fark açıldıkça açılmıştı. Bindirim üstüne bindirim gelen motorine indirimcik

Geçtiğimiz haftayla birlikte motorine 6 gün içerisinde 4 zam yapılmıştı. Arka arkaya gelen zamlardan sonra motorin fiyatı neredeyse 30 TL sınırını zorlamıştı. 6 günde yapılan 5 lira 41 kuruşluk zamdan sonra yarın (13 Ekim) motorine 2 lira 13 kuruşluk indirim yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:36
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Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapılacak

Benzinle motorin arasındaki fark açıldıkça açılmıştı. Bindirim üstüne bindirim gelen motorine indirimcik
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler her geçen gün dalgalanmaya devam ederken vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını takibi devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL 39 kuruş, perşembeyi cumaya bağlayan gece de 1 lira 53 kuruş zam yapılmıştı. Bu hafta da pazartesi salıyı bağlayan gece 1.39 kuruşluk bir zam daha yapılmış ve 6 günde 4. zam yapılmıştı. 6 günde motorine yapılan zam miktarı toplam 5 TL 41 kuruş olmuştu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 lira,

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL13 kuruş indirim geleceği açıklandı.

Yavaş yavaş gelen zamlardan bıktıklarını açıklayan dizel araç sürücüleri "Benzini zamlar pas geçiyor, dizelciye tokat gibi çarpıyor. Çoğu ağır vasıta araç motorin ile çalışıyor. Marketlere gıdandan giyime kadar her şey ağır vasıta araçlarla taşınıyor. Onların yakıtına zam yapmak her şeye zam yapmakla eşdeğerdir. Çünkü market nakliye parasını cebinden ödemeyeceğine doğal olarak etiket fiyatlarına yansıtacak. Hükümet bizim aklımızla dalga geçmesin. Motorinin litre fiyatını birden 35 TL'ye çıkarsın bizler de en azından 2 ay zam yapmadı diye kendimizi avuturuz. OPEC daha kısıtlamaya gitmeden hükümet bu zammı bize layık görüyorsa ay başından sonra motorin fiyatları kuş gibi kanatlanıp uçar" yorumunu yaptı.

OPEC, gelecek ay günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltacağını açıklamıştı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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Yalçın Türk
12.10.2022 10:08
bu zamlar hizmet etmek, üretmek, katmeğer sağlamak için değil. birkaç kişinin soyduğu milletin hazinesini yine millete doldurtmak.. çünkü yine soyabilmek için önce doldurmak gerek..  
 
Adnan
12.10.2022 10:06
Binek araçlarda motorin yasaklansın. Dizel binek araç üretilmesin. Mazotu sadece çiftçi ve nakliyeci kullansın.  
 
Misafir
12.10.2022 09:57
Benzin ile motorin fiyatları geçmişte elele giderden bu makas neden? Böyle iş olmaz olsun. Bu çiftçi nasıl ekecek? Neyle ekecek? Bu duruma acil çözüm bulunsun.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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