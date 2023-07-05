Motorlu Taşıt Vergisi MTV ne kadar oldu? Yeni MTV ücretleri kaç lira?

2023 yılında tek defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödeneceği açıklandı. Peki, Motorlu Taşıt Vergisi MTV ne kadar oldu? Yeni MTV ücretleri kaç lira?

Motorlu Taşıt Vergisi MTV ne kadar oldu? Yeni MTV ücretleri kaç lira?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldığı açıklandı. Peki, Motorlu Taşıt Vergisi MTV ne kadar oldu? Yeni MTV ücretleri kaç lira?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlardan iki katı olarak alınacak.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ MTV NE KADAR OLDU?

2023’te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlara uygulanacak.

Kanun teklifinde vergi düzenlemelerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yapıldığı belirtildi.

Teklifte kanunun yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık’a kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörüldü.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı’na sunulan memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesinin de yer aldığını söyledi.

Güler, “17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV’de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz” dedi.

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