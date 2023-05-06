Motorola Razr Plus geliyor. İşte özellikleri

Katlanabilir telefon Motorola Razr+ 2023’ün özellikleri sızdı.

Motorola Razr Plus geliyor. İşte özellikleri

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Lenovo'nun çatısı altında üretilen katlanabilir telefon Motorola Razr Plus 2023 Snapdragon 8+ Gen 1 ile görüntülendi.

Bazı kaynaklar Motorola Razr 40 Ultra olarak adlandırılacağını söylese de son veriler Motorola Razr Plus 2023 ismi üzerinde çalışıyor.

Motorola’nın beklenen katlanabilir modeli Geekbench performans arenasında listelendi.

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Snapdragon 8+ Gen 1 ile görüntülenen model tek çekirdekli testlerde 1702, çok çekirdekli testlerde 4073 puan aldı.

Ayrıca performans testi, cihazın kutudan Android 13 ile geleceğini doğruluyor.

12 Megapiksel olması beklenen kameranın Sony IMX563 sensörü, 13 Megapikselin ise SK Hynix Hi1336 olduğu ortaya çıktı.

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