Telefona nasıl format atılır? Teknik servislere yüzlerce lira vermeye son!

Telefona kolay yoldan format atma yöntemleri mevcuttur.

Telefonda mevcut olan sorunun büyüklüğüne göre format atılacak tür de değişiklik gösterir.

SOFT RESET NEDİR?

Soft reset işlemi ‘’Ayarlar’’ bölümünde bulunan ‘’Fabrika ayarlarına sıfırla’’ işlemi olarak bilinir ancak doğrusu bu değildir. Genellikle yavaş ve çeşitli sistem sorunları olan telefonlarda işe yarar.

Telefon açık bir durumdayken Ses kısma + Güç tuşlarına 10 saniye boyunca basılmalıdır. Daha sonra telefon yeniden başlayacak.

Soft reset işlemi; uygulamaların çalışmaması, telefonun donması ve yavaşlaması, ses sorunları, bildirim ekranı sorunları ve dokunmatik ekran duyarlılık sorunları gibi birçok sorunu hızlı bir şekilde verileri silmeden çözer.

HARD RESET NEDİR?

Hard reset, her zaman son çare olarak düşünülür. Telefonlarda ciddi sorunlar meydana geldiğinde tercih edilmelidir.

Telefona virüs bulaşması, çeşitli yazılım sorunları gibi durumlarda uygulanan hard reset, telefonda bulunan tüm dosyaları siler ve fabrika ayarlarına döndürür.

Hard reset iki farklı şekilde yapılır. Bunlardan ilki;

-Ayarlar’a girin

-Gelen ekrandan Sistem’e girin

-Açılan pencereden Sıfırlama seçeneğine tıklayın

-Telefonu sıfırla seçeneğine tıklayın

Eğer telefon açılmıyorsa ve Ayarlar’a erişilmiyorsa, çeşitli tuş kombinasyonları ile hard reset işlemini gerçekleştirmek mümkün. Bu adımlar;

-Telefon kapalı durumdayken Ses açma + Güç tuşuna basılı tutun.

-Açılan pencereden ses tuşlarını yön tuşu olarak kullanarak Wipe data/factory reset seçeneğini seçin ve Güç tuşu ile onaylayın.

-Telefona format atma işlemi bitti. Son olarak ses tuşlarını kullanarak ‘’Reboot system now’’ seçeneğine gelin ve güç tuşunu kullanarak onaylayın.