Motosiklet devrilince patlayan tabancası kuzenini canından etti

Kaynak: İHA
Motosiklet devrilince patlayan tabancası kuzenini canından etti
İzmir Bornova’da kuzenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet, durdukları esnada devrildi. İkili motosikletten düşerken, yolcu konumundaki şahsın kazara patlayan tabancasından çıkan mermi kuzeninin başına isabet etti.

İzmir’in Bornova ilçesinde Eren Güney Güney, yolcu konumundaki kuzeni M.G. ile seyir halindeyken bir marketin önünde motosikletini durdurdu.

O esnada motosiklet devrilince ikili kuzen de yere düştü.

Düşme esnasında M.G.’nin belindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, kuzeni Eren Güney Güney’in başına isabet etti.

Güney, kanlar içerisinde yere yığılırken M.G. ise olayın ardından bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güney’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan M.G., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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