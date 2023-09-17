Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı


Kaza, Sorgun Mahallesi Terminal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Side istikametine seyir halindeki Emre Özenateş’in kullandığı 09 AJU 01 plakalı motosiklet, aynı istikamette giderken, D-400 karayolu istikametine dönmekte olan Tevfik Dayangaç’ın kullandığı 07 BDA 382 plakalı otomobile arka sol tarafından çarptı.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Özenateş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özlem Yiğit, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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