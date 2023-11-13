Motosiklet otomobilin tekerleğine ok gibi saplandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet otomobilin ön tarafına saplandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet otomobilin tekerleğine ok gibi saplandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı, 09 EJ 562 plakalı otomobil ile 68 ACU 990 plakalı motosiklet çarpmıştı.

Otomobilin dönüş yaptığı esnada meydana gelen çarpışmada motosiklet, aracın ön tekerleği arasına girdi. Yaşanan ilginç kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza esnasında olay yerinde bulunan polis ekipleri kazaya müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu meydana gelirken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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