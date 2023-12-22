Motosiklet sayısında büyük patlama. Trafikte bakın kaç milyon motosiklet var

Türkiye İstatistik Kurumu, hem ocak-kasım arasında trafiğe çıkan motosiklet sayısını hem de toplam motosiklet sayısını açıkladı. İşte o verilere göre trafikteki 28,5 milyon aracın 5 milyonu motosiklet olduğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre, ülkede ocak-kasım döneminde 880 bin 988 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.

MOTOSİKLET SAYISI DÜZENLİ OLARAK ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre trafikteki motosiklet sayısı düzenli olarak arttığı görüldü. 2019 sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı 3 milyon 331 bin 326 iken bu sayı bu sayısı yıllara göre artış gösterdi. Yıl 2023'e gelindiğinde ise bu rakam yılın 11 ayında ilk kez 5 milyon sayısını geçti ve motosiklet sayısı 5 milyon 5 bin 666 oldu.

GELECEK YIL RAKAM PATLAYACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, gelecek yıl motosiklet sayısının 2 milyonluk bir artış yaşanabileceğini belirtti. Uçar, "B sınıfı ehliyetle 150 silindir hacmine kadarki motosikletlerin kullanımına izin verilmesini öngören düzenlemenin yakın zamanda hayata geçmesini öngörüyoruz. Bu durumun da olumlu etkisiyle gelecek yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar şöyle konuştu:

"Motosiklete karşı bir ön yargı var. Maalesef bazı durumlarda haklı bir durum. Bunun önüne ancak sıkı ve uygulanması zorunlu kurallarla geçilebilir. Özellikle ticari motosiklet kullanımında,'Ticari Motosiklet Kullanım Belgesi'nin zorunlu olması gerekli. Ticari motosiklet kullanan arkadaşlar çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Hayatlarını ortaya koyarak şehirde ürün ulaşımını sağlıyorlar. çok büyük hizmet veriyorlar. Verdikleri hizmette oranla gördükleri saygı ve itibar çok düşük. Bu durum denetimsizlikten ve kontrolsüzlükten meydana geliyor. Ama bu belgeyi aldıklarında ve bu belgenin denetlenmesi durumda, ticari motosiklet kullanıcıları daha güvenli şekilde hizmet veriyor olacak. Trafik kurallarına uyacak ve kural ihlalleri en az inmiş olacak. Hizmet alan vatandaşlar da eğitimli birinden hizmet almanın güvenliğini yaşayacak."