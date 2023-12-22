Yılmaz Özdil tarikatları göreve çağırdı. Teyakkuzda olun her an gökyüzünde belirebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Yılmaz Özdil tarikatları göreve çağırdı. Teyakkuzda olun her an gökyüzünde belirebilir
Yılmaz Özdil, her sene yaşanan yılbaşı tartışmalarına ve yılbaşı kutlayanlara yönelik uygulanan linç kampanyalarına dikkat çekmek amacıyla çarpıcı açıklama yaptı. Özdil, yılbaşına günler kaldığını belirterek "Tarikatlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" sözleriyle tarikatlara çağrıda bulundu.

Yılbaşına günler kalmışken her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı tartışmaları gündemde.

Geçen haftalarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni yıl için süslenen ağacın süsleri sökülmüş ve öğrenciler sosyal medyadan gelen tehditlere karşın buluşarak ağacı tekrar süslemişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki olayın ardından geçtiğimiz günlerde bir benzeri de İstanbul Üniversitesi'nde yaşandı.

İstanbul Üniversitesi'ndeki bahçedeki bir ağacı süslemek isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale edip ağaç süslemek için izin alınması gerektiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin ağaçlardaki süsleri sökmek istemesinin üzerine öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Gazeteci Yılmaz Özdil de yılbaşında yaşanan tartışmalar ve yılbaşı kutlayanlara uygulanan linç kampanyalarına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yılmaz Özdil, yılbaşına 10 gün kalmasına karşın linç kampanyasının başlamadığını belirterek tarikatları göreve çağırdı.

"TARİKATLARI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Özdil, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yılbaşına şunun şurasında 10 gün kaldı, geleneksel noel baba linç kampanyası hala başlamadı, vakit daralıyor, sayın tarikatlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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