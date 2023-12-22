AKP'de Ankara için sürpriz aday. Ankara kulisleri bu ismi konuşuyor

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için artık bütün gözler AKP-MHP’nin Büyükşehir Belediyeleri için açıklayacağı adaylara dönmüş durumda. Her geçen farklı isimler özellikle sosyal medyada anılırken en çarpıcı kulis bilgisi gazeteci Kenan Taş’tan geldi.

Daha önce yaptığı açıklamada Ankara için eski bir bakanın aday gösterileceği iddiasını öne süren Taş, dün yine sosyal medya hesabından eski bakanın kim olduğunu paylaştı.

Taş, ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) Başkanlığı için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ikna edildiğinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu açıkladı.

Taş’ın konu ile alakalı paylaşımı ise şu şekilde oldu:

“AK Parti Ankara için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ikna edildiği konuşuluyor...”

AKP’nin bir önceki dönemde İBB ve ABB başta olmak üzere çoğu belediyeyi kaybetmesinden sonra yerel seçimlere çokça önem verdiği başta Erdoğan olmak üzere AKP’liler tarafından sık sık dile getiriliyor.

Öyle ki 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlık seçimini kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında yerel seçimlerin kendileri için ne derece önemli olduğunu burada da ifade etmişti.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1961 Ankara doğumlu olan Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu.

10 Temmuz 2018 tarihinde Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak göreve atanan Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihinden görevinden istifa etti ve yerine Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer atandı.