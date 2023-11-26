Motosiklet sürücüleri denetlendi

Mersin'de Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Motosiklet sürücüleri denetlendi

Mersin genelinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ile yolcuların trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, kask takma, kırmızı ışıkta geçme, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanma ve şeridinden giden araçların arasına girme gibi kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen, çoğunlukla ölümlü ve ağır yaralanmalı olarak sonuçlanan trafik kazaları hakkında sürücülere bilgilendirmelerde bulunuldu.

2 bin 482 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, koruma başlığı takmayan, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan ve tescil belgesi ile plakası uygun olmayan 276 sürücüye işlem yapıldı.

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