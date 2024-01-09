Motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryeler için valilik tarafından yeni bir karar alındı.

Kırklareli Valiliği, söz konusu taşıtların trafiğe çıkışına yasak getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kıymetli Kırklarelililer ilimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar bu gün itibariyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.