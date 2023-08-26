Motosiklete çarpan otomobil markete girdi

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil motosiklete çarpıp markete girdi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklete çarpan otomobil markete girdi

Kaza, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaguç Köprüsü istikametinden Aziz Yıldırım istikametine seyir halinde olan Elif A. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında seyir halindeki Zafer A. idaresindeki motosiklete çarpıp markete girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Zafer A., otomobil sürücüsü Elif A. ve kaldırımda yürüyen Melih P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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