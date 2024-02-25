Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı
Bursa’da bir otomobil, motosiklete arkadan hızla çarptı. Yaşanan kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu Avarlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde giden Mehmet Ali Türken (18)’in kullandığı 16 U 1822 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Salih Tokuş (41)’un kullandığı 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı.

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1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki eşi Hasibe Tokuş (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper Tokuş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Türken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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