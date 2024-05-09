Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1'i ağır, 3 öğrenci yaralı

Kaynak: DHA
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1'i ağır, 3 öğrenci yaralı
Tekirdağ’da motosikletle bisikletin çarpıştı. Yaşanan kazada, 1'i ağır, 3 öğrenci yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Özel Saray Anadolu Lisesi öğrencisi E.T.'nin kontrolündeki 59 AIJ 745 plakalı motosiklet, Atatürk Ortaokulu öğrencisi E.Ö.'nün kontrolündeki bisikletle çarpıştı.

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3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Savrulan motosiklet ve bisiklet seyir halinde ilerleyen M.C.’nin kontrolündeki 59 RE 697 kullandığı otomobile yandan hızla çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü E.T. ile bisikletteki E.Ö. ve F.K. yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahale sonrası Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen F.K., buradan da Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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