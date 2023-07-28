Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı

İzmir’in Konak ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan şahıs, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı

Olay, 22.00 sıralarında Konak ilçesi Bozkurt Mahallesi 844 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu El Muhammed (20), motosikleti ile seyir halindeyken yanına yanaşan araba içerisindeki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Muhammed, bacağına isabet eden mermilerle motosikletin üstünden düşerek başını yere çarptı. Kişi veya kişiler ise araç ile olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen yaralı, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Suriye uyruklu şahsın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin El Muhammed'in husumetlileri olduğu öne sürülürken, ekipler kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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