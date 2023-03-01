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Motosikletler çarpıştı 2 kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler öldü, 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:17
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Motosikletler çarpıştı 2 kişi öldü

Motosikletler çarpıştı 2 kişi öldü
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AA'da yer alan habere göre, Uğur Urlun (25) yönetimindeki 45 UU 765 plakalı motosiklet, Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Sıla Özcanbaz'ın (18) kullandığı plakasız sepetli elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada sürücüler ile elektrikli motosikletteki Senem Yılmazcan (11) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elektrikli motosikletin sepetinden yola fırlayan ve ağır yaralanan Senem Yılmazcan ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Yılmazcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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