Motosikletli gence yaylım ateşi kamerada

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. Maskeli iki kişiden biri, sokakta karşılarından gelen seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etti.

Motosiklet sürücüsü Umut M., sırtından vurularak motosikletten düştü. Saldırganlar ise yürüyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırı anın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde, maskeli iki kişiden biri karşıdan gelen motosiklete kurşun yağdırmaya başladı. Motosikletli Umut M, ise aldığı mermi ile motosikletle birlikte yere düştüğü görüldü.

O sırada sokakta yürüyen bir vatandaş ve okuldan gelen çocuklar ise panikle binanın kapısına doğru kaçtığı görülüyor. Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.