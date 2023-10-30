Motosikletli kurye kazada yaşamını yitirdi

Motosiklete Çarpan Araç Diğer Araca Çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağarası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 18 DH 075 plakalı araç sürücüsü İsmail Can ve 09 AKR 069 plakalı motosiklet sürücüsü Ayberk Güney aynı yönden kavşağa geldi. Motosiklet sürücüsü Bağarası yönüne, araç sürücüsü ise Didim yönüne dönmek istedi. Bu sırada Aydın yönünden gelen 10 AKS 859 plakalı araç, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet diğer araca çarptı. İki araç arasında savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Ayberk Güney, ambulansla Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Güney, kurtarılamadı.

Vatandaşlar Kamera Sistemi İstedi

Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, aynı kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, Söke’nin en işlek ve trafiğin en yoğun olduğu noktada güvenlik kamera sistemi olmamasını anlayamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, bu tür kazaların sonuca kısa sürede ulaşması için buraya kamera sisteminin yapılmasını talep etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.