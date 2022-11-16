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Otomobil çarptı. Mağazaya daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletli kurye mağaza daldı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:47
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Motosikletli kurye kendisine otomobil çarpınca mağazaya daldı

Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
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Kaza, Cuma mahallesi Elektrik sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Abdullah J. (31) yönetimindeki 16 MB 1660 plakalı otomobil, Halyanı sokakta seyir halinde olan sürücü Enes K. (27) yönetimindeki 16 ASK 385 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, sokaktaki giysi mağazasının vitrin camını kırarak işyerine daldı. 

POLİS EKİPLERİ CAM KIRIKLARINI TEMİZLEDİ

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önleminin ardından yoldaki cam kırıklarını temizleyerek olması muhtemel kazanın önüne geçtiler. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan kuryenin, arkadaşları Acil Servise gelerek moral verdiler. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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