Motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili yeni gelişme

Kazada, motosikletteki 14 ve 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bedirhan Arslan’ın (14) kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, motosikletteki Mehmet Efe Can (13) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Arslan ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ahmet Ç, cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.