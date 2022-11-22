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Motosikletten atıkları cisimle genç kızın gözünü yaralayan 2 şüpheli yakalandı 

Mersin'de iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ın (20) gözünü motosikletten atıkları cisimle yaralayan Ahmet K. (26) ve Bilal K. (26) yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, genç kıza su dolu balon attıklarını, bunu da sosyal medyada gördükleri bir oyundan esinlenerek yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:13
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Motosikletten atıkları cisimle genç kızın gözünü yaralayan 2 şüpheli yakalandı 

Motosikletten atıkları cisimle genç kızın gözünü yaralayan 2 şüpheli yakalandı 
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Olay, 18 Kasım saat 21.00 sıralaında Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen genç kızların yanından geçen motosikletteki şüphelilerin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Acı içerisinde yere yığılan Aslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

150 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 150 kişilik özel ekip, yaklaşık 700 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet K. ve Bilal K. oldukları belirlenen şüpheliler, polis tarafından adreslerine düzenlenen baskınla yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde olayı, sosyal medyada gördükleri su dolu balonla oyun videoları üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde başka kişilere de su dolu balon attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. 

 

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