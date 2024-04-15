Motosikletten düşüp kamyonetin altında kalan sürücü ilk olarak motosikletini sordu

Kaynak: DHA
Motosikletten düşüp kamyonetin altında kalan sürücü ilk olarak motosikletini sordu
Antalya’da seyir halinde ilerlerken motosikletinin kayması sonucu düşen ve kamyonet altında kalan sürücü Recep Gün'ün (30) kurtarıldıktan sonraki ilk sorusu, "Motosikletim ne olacak" oldu.

Antalya’nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 07 BMY 166 plakalı motosikletiyle bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen Recep Gün, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet üzerinden yere savrulan Gün, arkasında seyir halinde ilerleyen Zeki Kaymaz’ın kullandığı 07 AJT 757 plakalı kamyonetin altında kaldı. Eşi Ümmü Kaymaz ile seyir halinde ilerleyen Zeki Kaymaz, son anda frene basarken şoka girdi.

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Kazayı gören diğer vatandaşlar ile beraber Recep Gün'e yardım etmeye çalışan Kaymaz ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu esnada yolun karşı tarafındaki Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan sağlık görevlileri de koşarak olay yerine gelip aracın altında kalan Recep Gün'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyoneti çevredekilerle iterek Gün'ü bulunduğu yerden çıkardı.

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KAMYONET ÜZERİNDEN KALDIRILDI

Üzerindeki kamyonetin kaldırılmasından sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Recep Gün, ilk olarak, "Motosikletim ne olacak?" diye sordu.

Vatandaşlar ve sağlık ekipleri ise motosikletin 112 Acil Çağrı Merkezi'nin oraya alınacağını ifade ettti. Sedyeye alınan Gün, ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

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'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK VE YARDIM ETTİK'

Kazayı gören ve durumu anlatan Harun Yıldız isimli vatandaş, "Motosiklet kayarak aracın altında girdi. Biz de görünce hemen yardıma koştuk. Sağlık ekipleri de gelerek yaralıyı çıkartıp aldı. Hayati tehlikesi yok gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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