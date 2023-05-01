Mourinho Chelsea'nin teklifine cevap verdi. Roma'dan ayrılıyor mu

Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, çalkantılı günler yaşayan Chelsea'nın teknik direktörlük teklifine yanıt verdi.

Mourinho Chelsea'nin teklifine cevap verdi. Roma'dan ayrılıyor mu

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı Roma’daki ilk sezonunda Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan, bu sezon ise takımıyla UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Jose Mourinho’nun eski takımı Chelsea’den bir teklif aldığı ancak bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

CHELSEA'YI KABUL ETMEDİ
İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, üçüncü kez Chelsea’nin başına geçme fırsatını kabul etmedi. Gelen teklifin ardından Roma’nın ABD’li sahibi Dan Friedkin ile bir görüşme gerçekleştiren ve bu görüşmenin ardından Roma’da kalmaya karar veren Mourinho, Chelsea yönetimine teklif için teşekkür etti.

Geçen sezonun başında takımın başına geçen Jose Mourinho, Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşama sevincini tattı.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme Spor
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı Siyaset
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’ Siyaset
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’
PSG'den menajerlere rekor ödeme Spor
PSG'den menajerlere rekor ödeme
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak Güncel
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu Spor
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız? Siyaset
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız?