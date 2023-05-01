Mourinho Chelsea'nin teklifine cevap verdi. Roma'dan ayrılıyor mu

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı Roma’daki ilk sezonunda Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan, bu sezon ise takımıyla UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Jose Mourinho’nun eski takımı Chelsea’den bir teklif aldığı ancak bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

CHELSEA'YI KABUL ETMEDİ

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, üçüncü kez Chelsea’nin başına geçme fırsatını kabul etmedi. Gelen teklifin ardından Roma’nın ABD’li sahibi Dan Friedkin ile bir görüşme gerçekleştiren ve bu görüşmenin ardından Roma’da kalmaya karar veren Mourinho, Chelsea yönetimine teklif için teşekkür etti.

Geçen sezonun başında takımın başına geçen Jose Mourinho, Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşama sevincini tattı.