Mourinho havalara uçtu

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının son gününde Romanya ekibi Petrolul Ploiesti ile hazırlık maçı yaptı.

Teknik Direktör Jose Mourinho müsabakaya; Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı. Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul ise sahaya; Zima, Ricardinho, Papp, Huja, Tolea, Dumitriu, Mateiu, Bratu, Grozav, Isfan ve Tudoire 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Grozav'ın ceza sahası içinde çıkardığı topu Bratu, tek dokunuşla filelere gönderdi.

Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko ile eşitliği sağladı; Cengiz Ünder'in ceza sahasına uzun topunu kontrol eden Dzeko, rakibininde sıyrılarak sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasında Fenerbahçe, 7 değişiklik yaptı. Yiğit Efe Demir, Luan Peres, Fred, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko'nun yerine Zeki Dursun, Levent Mercan, Miha Zajc, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Umut Nayir dahil oldu.

57. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miha Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Daha sonraki bölümde Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutcu da süre aldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.