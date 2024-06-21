Mourinho hayallerini yıktı

Dün (Perşembe) İstanbul’a gelerek Can Bartu Tesisleri’ne giden Portekizli teknik direktör Jose Mourinho flaş bir karar aldı.

Takımın yıldız golcüsü Michy Batshuayi’yi Galatasaray’a kaptıran deneyimli teknik adam verdiği kararla herkesi şaşırttı.

Mourinho takımın diğer golcüsü Dzeko ile yaptığı görüşmede kendisini 1. Santrafor olarak düşünmediğini bildirdi.

Mourinho Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri Fenerbahçe için reddeden Dzeko’ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" dedi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi öncesi forvet transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe’nin Sevillalı Youssef En-Nesyri yöneldiği iddia edildi.