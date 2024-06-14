Mourinho ilk maçına çıkıyor. Rakipleri belli oldu

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran’da çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçe’nin Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Avusturya ekibi Admira Wacker sonrasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ve Fransa temsilcisi Strasbourg ile mücadele edecek.
Böylelikle Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk maç Admira Wacker olacak.
İşte program:
6 Temmuz Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)
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