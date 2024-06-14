Beşiktaş'ta hocanın geldiği gün ipler koptu. Hasan Arat Erdoğan gibi azarladı oda ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta hocanın geldiği gün ipler koptu. Hasan Arat Erdoğan gibi azarladı oda ayağa kalktı

Giovanni van Bronckhorst için düzenlenen basın toplantısında Hasan Arat'ın Sercan Dikme'yi azarladığı anlar olay oldu.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda bir imza töreni düzenledi.

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ODA BİR ANDA AYAĞA KALKTI

İmzaların atılmasının ardından basın mensupları ile yapılan soru-cevap kısmında ortam bir anda gerildi.

Sport Cell’den Sercan Dikme’nin sosyal medyada hoca tercihi ile ilgili yapılan eleştirileri sorması üzerine Hasan Arat gazeteciyi dakikalarca azarladı.

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"SİZ FIRTINALARA DEVAM EDİN BİZ İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sercan Dikme’nin sosyal medyada yaptığı transfer haberlerine sinirlenen Hasan Arat, “Sercan bey siz bir meslek yapıyorsunuz mesleğiniz dijital yayıncılık ve sosyal medyada dakika dakika haberler atıyorsunuz, fiyatlar koyuyorsunuz, biz bilmediğimiz oyuncularla görüşüyoruz siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi. Biz antrenör tercihimizi bir planlama çerçevesinde yaptık ve bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz, bunun bütün sorumluluğu bize aittir. Bizim taraftarımız antrenörünün arkasında olacaktır. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medya konusunda eleştirileriniz olduğunu söylediniz. Sizin sosyal medyada oluşturduğunuz fırtınalara bakacak olursak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla sorumluluk taşıyın. Bu taşıyacağınız sorumluluğun hem gazetecilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum hem de hocamızın başarısı açısından çok önemli olacak” dedi.

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