MHP'den ayrıldı Darüşşafaka'nın başına geçti

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MHP'den ayrıldı Darüşşafaka'nın başına geçti

MHP Riesen ile yollarını ayıran Josh King, Darüşşafaka Lassa'da başantrenörlük görevine getirildi.

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, yeni başantrenör olarak Josh King’i ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

38 yaşındaki King, daha önce Almanya’nın MHP Riesen takımında başarıyla görev yapmıştı. 2018 ile 2021 yılları arasında yardımcı antrenör olarak çalışan King, 2022’den itibaren takımın başına geçmiş ve önemli başarılara imza atmıştı.

MHP Riesen, onun liderliğinde 2022-2023 sezonunda lig yarı finaline, 2023-2024 sezonunda ise çeyrek finale yükselmişti. Ayrıca geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde en iyi sekiz takım arasına girme başarısı göstermişti.

Darüşşafaka, daha önce Galatasaray ile anlaşan Yakup Sekizkök’ün ardılı olarak Rüçhan Tamsöz ile yollarını ayırdığını bildirmişti.

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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.
MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.
Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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