Mourinho'nun bilgisayarlı protestosu dünya basınında: Dahi ve delilik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında Dzeko'nun ofsayt pozisyonuna gösterdiği tepki dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Maçın görüntüsünü bilgisayarında izleyen Mourinho, yayıncı kuruluş kamerasının önüne koyarak protesto etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerken, Mourinho'nun VAR protestosu maça damga vurdu.

Mourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yedi

Portekizli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ofsayt yoktu, bu yüzden pozisyonu kamera önüne koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi. Mourinho'nun bu hareketi dış basında da geniş yer buldu.

Dailymail, "Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu." ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan tarihi protestosu hakkında açıklama

Planet Football, Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne bilgisayarını koyması sonrası sarı kartla cezalandırıldığını belirtti.

Daily Record, Mourinho'nun tuhaf bir sarı kart gördüğünü yazdı. AS, "Bir Mourinho şovu daha." başlığıyla haberi duyurdu.

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Sport 45, "Mourinho'nun son gösterisi," başlığını attı. Sky Sport, "José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde." başlığıyla haberi verdi.

La Gazzetta dello Sport, Mourinho için "Dahi ve delilik," ifadesini kullandı. Corriere dello Sport, "Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto." dedi.

Eurosport, "Mourinho şovu Türkiye'de." başlığını kullandı.

A Bola, "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu," ifadelerini kullandı.

Record ise "İnanılmaz," başlığını attı ve "Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi." dedi.