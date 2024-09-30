Mourinho'nun bilgisayarlı protestosu dünya basınında: Dahi ve delilik

Düzenleme: Kaynak: ntvspor
Mourinho'nun bilgisayarlı protestosu dünya basınında: Dahi ve delilik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Dzeko'nun ofsayt pozisyonuna tepki göstererek dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Maçın görüntüsünü bilgisayarında izleyen Mourinho, yayıncı kuruluş kamerasının önüne koyarak protesto etti. Bu hareketi dış basında geniş yer buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında Dzeko'nun ofsayt pozisyonuna gösterdiği tepki dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-2-001.jpg

Maçın görüntüsünü bilgisayarında izleyen Mourinho, yayıncı kuruluş kamerasının önüne koyarak protesto etti.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-3-001.jpg

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerken, Mourinho'nun VAR protestosu maça damga vurdu.

Mourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yediMourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yedi

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-15.jpg

Portekizli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ofsayt yoktu, bu yüzden pozisyonu kamera önüne koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi. Mourinho'nun bu hareketi dış basında da geniş yer buldu.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-4-001.jpg

Dailymail, "Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu." ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan tarihi protestosu hakkında açıklamaMourinho'dan tarihi protestosu hakkında açıklama

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-6-001.jpg

Planet Football, Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne bilgisayarını koyması sonrası sarı kartla cezalandırıldığını belirtti.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-7-001.jpg

Daily Record, Mourinho'nun tuhaf bir sarı kart gördüğünü yazdı. AS, "Bir Mourinho şovu daha." başlığıyla haberi duyurdu.

Mustafa Sarıgül'den Jose Mourinho'ya: "Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok”Mustafa Sarıgül'den Jose Mourinho'ya: "Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok”

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-8-001.jpg

Sport 45, "Mourinho'nun son gösterisi," başlığını attı. Sky Sport, "José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde." başlığıyla haberi verdi.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-9-001.jpg

La Gazzetta dello Sport, Mourinho için "Dahi ve delilik," ifadesini kullandı. Corriere dello Sport, "Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto." dedi.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-10-001.jpg

Eurosport, "Mourinho şovu Türkiye'de." başlığını kullandı.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-11-001.jpg

A Bola, "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu," ifadelerini kullandı.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-12-001.jpg

Record ise "İnanılmaz," başlığını attı ve "Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi." dedi.

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-13-001.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-15.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-16-001.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-17-001.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-18.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-19.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-20.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-21.jpg

mourinhonun-bilgisayarli-protestosu-dunya-basininda-dahi-ve-delilik-yenicag-22.jpg

Son Haberler
Balıkçıyı ölümden asker kurtardı
Balıkçıyı ölümden asker kurtardı
Çin Açık Coco Gauff fırtınası devam ediyor
Çin Açık Coco Gauff fırtınası devam ediyor
Merkez Bankası analistleri açıkladı: Şirketlerin borçları rekor seviyede
Merkez Bankası analistleri açıkladı: Şirketlerin borçları rekor seviyede
27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme: 6 kişi adliyede
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme