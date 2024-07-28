Mourinho'nun bir numarası ortaya çıktı

Düzenleme: Aslı Erdoğan
Mourinho'nun bir numarası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer alan bir numaralı oyuncunun Manchester City forması giyen Mateo Kovacic olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak takıma Youssef En-Nesyri transfer eden Kanarya, bu kez gözünü başka bir yıldız futbolcuya çevirdi.

MOURINHO'NUN BİR NUMARASI
Fenerbahçe, takımın orta sahasını güçlendirmek için gözünü Mateo Kovačić’e çevirdi.

Kovacic, Mourinho'nun transfer listesindeki bir numaralı isim.

İngiliz basınında geçen haberlere göre; Fenerbahçe, orta saha transferi için Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimleri de değerlendiriyor, ancak Mourinho’nun ilk tercihi Kovacic oldu.
Haberde, bu transferin gerçekleşmesi için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi gerektiği belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün kiralama seçeneğini de düşündüğü ifade edildi.

KOVACIC KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 46 maçta 3 gol atıp 1 asistle oynadı. Hem savunmada hem hücumda etkili bir performans sergileyen Kovačić’in sözleşmesi 2027’de sona erecek.

Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta oynayan Kovacic, ülkesi adına 5 kez gol sevinci yaşadı.

EURO 2024'TE DE OYNADI

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Hırvat futbolcu, EURO 2024’te millî takım forması giydi. 3 maçta süre alan 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda gol atamasa da sahada etkili bir performans sergiledi.

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