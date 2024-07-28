UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu

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UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu

Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi hakkında konuşan Okan Buruk geötiğimiz sezon UEFA'dan aldığı cezayı hatırlattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray buradaki son hazırlık maçında Parma ile karşı karşıya geldi.

Raiffeisen Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar İtalyan rakibine 2-0 mağlup oldu.

PLAY-OFF MAÇINDA YOK

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi UEFA’dan aldığı cezayı hatırlattı.

Okan Buruk açıklamasında, "2 maç cezam olduğu için play-off karşılaşmalarında sahada olamayacağım. Sparta Prag mücadelesi sonrası bize ceza verildi. Kaan'ın da cezası var. Play-off maçlarında çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

KURA 5 AĞUSTOS'TA

Galatasaray’ın Play-off’taki rakibi 5 Ağustos Pazartesi günü UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapılan kura çekimi ile belli olacak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçını 20-21 Ağustos ikinci maçını ise 27-28 Ağustos tarihleri arasında oynayacak.

NE OLMUŞTU?

22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag mücadelesinin ardından toplanan UEFA Disiplin Komitesi “Sportmenliğe Aykırı Hareket” nedeniyle 2 maç ceza vermişti. Karşılaşmada kırmızı kart gören Kaan Ayhan ise 1 maç ceza almıştı.

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