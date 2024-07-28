UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray buradaki son hazırlık maçında Parma ile karşı karşıya geldi.

Raiffeisen Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar İtalyan rakibine 2-0 mağlup oldu.

PLAY-OFF MAÇINDA YOK

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi UEFA’dan aldığı cezayı hatırlattı.

Okan Buruk açıklamasında, "2 maç cezam olduğu için play-off karşılaşmalarında sahada olamayacağım. Sparta Prag mücadelesi sonrası bize ceza verildi. Kaan'ın da cezası var. Play-off maçlarında çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

KURA 5 AĞUSTOS'TA

Galatasaray’ın Play-off’taki rakibi 5 Ağustos Pazartesi günü UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapılan kura çekimi ile belli olacak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçını 20-21 Ağustos ikinci maçını ise 27-28 Ağustos tarihleri arasında oynayacak.

NE OLMUŞTU?

22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag mücadelesinin ardından toplanan UEFA Disiplin Komitesi “Sportmenliğe Aykırı Hareket” nedeniyle 2 maç ceza vermişti. Karşılaşmada kırmızı kart gören Kaan Ayhan ise 1 maç ceza almıştı.