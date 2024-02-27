Mozaik kek tarifi

Mozaik kek nasıl yapılı? Malzemeleri nelerdir? Öğrenmek isteyenler için hazırladık.

MALZEMELER:

- 3 adet yumurta

- 3/4 su bardağı toz şeker

- 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

- 3/4 su bardağı süt

- 2 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

- 3 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI:

Mozaik kek için, yumurtaları bir karıştırma kabının içine kırın ve ardından toz şekeri ekleyin. Mikserle iki malzemeyi köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Bu aşamada, karışımın renginin açılmış olmasına dikkat edin, açılana kadar çırpmak önemli.

Daha sonra karıştırma kabına, sütü ve Ayçiçek yağını ekleyin ve mikserle karıştırmaya devam edin. Arzu ederseniz bu aşamada, limon ya da portakal kabuğu gibi aroma verici lezzetler ekleyebilirsiniz.

Ardından kek için gereken kuru malzemeleri de karışıma ekleyin ve karıştırın. Hazırlanan kek harcının büyük bir bölümünü, kek kalıbına boşaltın. Karıştırma kabında kalan hamura kakao ekleyin ve karıştırın.

Kakaolu kek karışımını da kek kalıbına boşaltın ve bir şiş yardımıyla zikzaklar çizerek iki harcın birbirine karışmasını sağlayın. Ardından kekinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Pişen keki, fırında bir süre dinlendirin.

Afiyet olsun…