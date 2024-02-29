Çoban salata tarifi

Çoban salata herkesin ağzını sulandıran eşsiz lezzetiyle sofraları süslüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla domates ve salatalığın lezzetinin daha da oluşması salatanın lezzetini daha da güzelleştiriyor.

Hem sağlıklı hem hafifletici hem de ferahlatıcı etkisiyle kimsenin yok diyemeyeceği lezzetler arasında yer alıyor.

İŞTE VAZGEÇEMEYECEĞİNİZ ÇOBAN SALATA TARİFİ

4 tane orta boy domates

3 tane orta boy yeşil biber

2 tane orta boy salatalık

1 tane büyük boy kuru soğan

1/4demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı limon suyu

1/2çay kaşığı tuz

ÇOBAN SALATASI YAPILIŞI

Domateslerini ince ince doğrayın

Salatalıkları domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin

Yeşil biberleri inince ince kesin

Kuru soğanı küçük olacak şekilde doğrayın.

Maydanozu incecik kıyın.

Tüm malzemeyi salata tabağında ezmeden nazikçe karıştırın.

SOSU İÇİN

Zeytinyağı

limon suyu

tuzu küçük

Bu sosu kapta karıştırdıktan sonra salatanın üzerine ekleyin ve malzemeleri ezmeyecek şekilde karıştırın.