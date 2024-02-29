Malatya usulü yumurtalı kebap nasıl yapılır?

Gerek Malatya topraklarında yetişen bulgur, gerek Malatya topraklarında yetişen sebze ve meyveler olsun her şeyiyle bir bütün olarak sofraları süslüyor.

Bu tarifte Malatya’nın eşsiz lezzetlerinden biri. İşte tarifi…



Yumurtalı Kebap Köftesi (Malatya Yöresi) Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı köftelik bulgur(unlu olmalı)

1 su bardağı kısırlık bulgur

Tuz, ıslatmak için su

BULAMAK İÇİN

3 yumurta

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

YUMURTALI KEBAP KÖFTESİ (MALATYA YÖRESİ) TARİFİ NASIL YAPILIR?