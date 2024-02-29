Malatya usulü yumurtalı kebap nasıl yapılır?

Gerek Malatya topraklarında yetişen bulgur, gerek Malatya topraklarında yetişen sebze ve meyveler olsun her şeyiyle bir bütün olarak sofraları süslüyor.
Bu tarifte Malatya’nın eşsiz lezzetlerinden biri. İşte tarifi…
Yumurtalı Kebap Köftesi (Malatya Yöresi) Tarifi İçin Malzemeler
2 su bardağı köftelik bulgur(unlu olmalı)
1 su bardağı kısırlık bulgur
Tuz, ıslatmak için su
BULAMAK İÇİN
3 yumurta
1 çay kaşığı tuz
KIZARTMAK İÇİN
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
YUMURTALI KEBAP KÖFTESİ (MALATYA YÖRESİ) TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle kısırlık bulguru aynı kısır yapar gibi bir kenarda ıslatın.
- O ıslanırken köftelik bulgur yoğurma kabınıza alıp ılık su ile onu da ıslatın.
- 5 dakika kadar ıslanmış bir vaziyette suyunu çekmesini bekleyin.
- Suyu çekince köftelik bulgurunuza göz kararı tuzu atıp yoğurun.
- Kendini toplayacak kadar kıvama gelince diğer bir köşede duran ve ıslanmış olan kısırlık bulgurunuzu da ekleyin. ve 5-10 dakika iyice yoğurun.
- Yoğurma işlemi bitince mandalina kadar bezeler alıp resimdeki gibi yassı şekiller verin.
- Bütün hamura aynı işlemi uyguladıktan sonra haşlayama aşamasına geçin.
- Derin bir tencereye yeterince su koyun ve kaynamaya bırakın.
- Kaynayınca köftelerinizi içine koyup haşlayın.
- Haşlanan köftelerimizi süzün.
- Şimdi 3 tane yumurtaya, 1 çay kaşığı kadar tuz atın ve çatalla çırpın.
- Tavaya zeytinyağı ve tereyağınızı alıp erimeye bırakın.
- Haşlanan köftelerimizi arkalı önlü iyice yumurtaya bulayıp tavaya dizin..
- Bütün köftelere aynı işlemi uygulayın.. Afiyet olsun
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