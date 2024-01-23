MrBeast, X'e attığı tek videodan 263 bin dolar para kazandı

Dünyaca üncü içerik üreticisi MrBeast X'e attığı tek bir videodan toplamda 263 bin dolar para kazandığını açıkladı.

Kasım ayında deneme amaçlı X’te ilk kez video paylaştığını söyleyen MrBeast, kısa sürede 100 milyondan fazla izlenen videosu için bir anket düzenledi.

Takipçilerine bu videodan ne kadar kazanmış olabileceğini soran MrBeast, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise tek videodan elde ettiği kazancını açıkladı.

“İLK X VIDEOM 250.000 DOLARIN ÜZERINDE KAZANDI!” diyen MrBeast, daha sonra ise rastgele 10 takipçisine 25 bin dolar vereceğini duyurdu.

MrBeast’in tek şartı ise videoyu paylaşıp beğenmiş olmak.

MrBeast’in X’te 27 milyona yakın takipçisi bulunuyor, YouTube'de ise 234 milyon abonesi var.